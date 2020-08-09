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Гальцев ради молодой любовницы преобразился до неузнаваемости

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Гальцев ради молодой любовницы преобразился до неузнаваемостиМосква, 9 августа. Российский артист эстрады и клоунады Юрий Гальцев стал гостем очередного выпуска телешоу Елены Степаненко.

59-летний Юрий Гальцев поразил публику невероятным преображением. Юморист заметно постройнел. Гальцев предстал перед телезрителями с гладко выбритой головой и аккуратной бородкой. Образ артиста был дополнен импозантным пиджаком с бабочкой.

Бывшая супруга Петросяна опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Гальцевым, которая была сделана на съемочной площадке.

«Глаза дружбы редко ошибаются», говорил в свое время Вольтер! И вот смотрю я в глаза своего друга Юры и вижу в них столько тепла и любви! И поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете», — подписала снимок Степаненко.

Гальцев ради молодой любовницы преобразился до неузнаваемостиПодписчики были поражены преображением артиста, выразив уверенность, что не узнали бы Гальцева, если бы Степаненко не подписала снимок.

Стоит отметить, что Гальцев, как и Евгений Петросян, ушел к молодой помощнице Марии Насыровой. В Сети ходят слухи, что именно молодая возлюбленная заставила артиста сесть на диету и полностью сменить имидж.

«Не узнала Юрия Гальцева! Как он похудел, молодец!» — пишет yablokova_olga.

«Ой, какая прелесть», — восхищается lera_stars.

«Петросяну и не снилось», — отмечает victorinasaaya.

В 2010 году Насырова поступила на актерский курс к Гальцеву в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, после окончания которой она начала работать в его театре. Позднее стало известно, что Мария родит ребенка, отцом которого является Юрий Гальцев. При этом юморист долгое время тщательно скрывал рождение наследника.

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