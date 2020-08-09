Гальцев ради молодой любовницы преобразился до неузнаваемости

Москва, 9 августа. Российский артист эстрады и клоунады Юрий Гальцев стал гостем очередного выпуска телешоу Елены Степаненко.

59-летний Юрий Гальцев поразил публику невероятным преображением. Юморист заметно постройнел. Гальцев предстал перед телезрителями с гладко выбритой головой и аккуратной бородкой. Образ артиста был дополнен импозантным пиджаком с бабочкой.

Бывшая супруга Петросяна опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с Гальцевым, которая была сделана на съемочной площадке.

«Глаза дружбы редко ошибаются», говорил в свое время Вольтер! И вот смотрю я в глаза своего друга Юры и вижу в них столько тепла и любви! И поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете», — подписала снимок Степаненко.

Подписчики были поражены преображением артиста, выразив уверенность, что не узнали бы Гальцева, если бы Степаненко не подписала снимок.

Стоит отметить, что Гальцев, как и Евгений Петросян, ушел к молодой помощнице Марии Насыровой. В Сети ходят слухи, что именно молодая возлюбленная заставила артиста сесть на диету и полностью сменить имидж.

«Не узнала Юрия Гальцева! Как он похудел, молодец!» — пишет yablokova_olga.

«Ой, какая прелесть», — восхищается lera_stars.

«Петросяну и не снилось», — отмечает victorinasaaya.

В 2010 году Насырова поступила на актерский курс к Гальцеву в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, после окончания которой она начала работать в его театре. Позднее стало известно, что Мария родит ребенка, отцом которого является Юрий Гальцев. При этом юморист долгое время тщательно скрывал рождение наследника.