Разлив нефти у берегов Маврикия грозит погубить экосистему коралловых рифов

Маврикий, 9 августа. Власти Республики Маврикий объявили режим чрезвычайной экологической ситуации в связи с разливом нефтепродуктов из севшего на мель судна Wakashio, сообщает японское информационное агентство Kyodo.

Судно, принадлежащее японской компании Nagashiki Shipping Co. Ltd, следовало под флагом Панамы из Китая в Бразилию. 26 июля оно село на мель у восточного побережья острова Маврикий рядом с известным туристическим пляжем «Голубая бухта», что привело к пробоине в корпусе судна.

В момент аварии на борту Wakashio находилось четыре тысячи тонн нефтепродуктов, количество вылившегося в океан топлива, по предварительным оценкам, составляет не менее тысячи тонн. Данные со спутников показывают обширное нефтяное пятно, справиться с которым власти Маврикия своими силами не могут.

Правительство республики приняло решение обратиться к ООН за помощью в ликвидации последствий экологической катастрофы. Готовность помочь Маврикию выразил в своем Twitter-аккаунте президент Франции Эммануэль Макрон. Также команду специалистов по борьбе с разливами нефти в район бедствия направит Япония.

Lorsque la biodiversité est en péril, il y a urgence d’agir. La France est là. Aux côtés du peuple mauricien. Vous pouvez compter sur notre soutien cher @PKJugnauth. Nous déployons dès à présent des équipes et du matériel depuis La Réunion. https://t.co/uxoNhAQWfS — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 8, 2020

Разлив нефтепродуктов угрожает уникальной экосистеме коралловых рифов, а также может обернуться крахом туристической отрасли Маврикия. Поскольку одной из основных статей доходов островного государства является туризм, эта экологическая катастрофа способна перерасти в тяжелейший экономический кризис.

Оценить долгосрочные последствия катастрофы не представляется возможным, однако на фоне общего спада мировой экономики и повсеместных коронавирусных ограничений зависимый от туристов Маврикий оказался в крайне тяжелом положении.