Водонаева призвала защитить россиян от «пьяных Ефремовых» на дороге

Москва, 9 августа. Российская телеведущая Алена Водонаева прокомментировала смертельное ДТП, произошедшее по вине актера Михаила Ефремова.

Телеведущая выразила уверенность, что артист должен ответить за свой проступок и понести наказание. Водонаева также добавила, что возмущена отказом Ефремова признать свою вину в смертельном ДТП. Она напомнила, что есть большое количество свидетелей, которые видели, как артист выходил из своего внедорожника сразу после ДТП.

Она потребовала защитить россиян от пьяных водителей, отметив, что ей «страшно от того, что какой-нибудь Ефремов» окажется на встречной полосе. Водонаева подчеркнула, что Ефремов должен быть наказан по всей строгости закона, передает «Царьград».

«Я хочу спокойно передвигаться по городу и знать, что мое государство защитит меня хотя бы тем, что оно будет наказывать всех, по чьей вине гибнут невиновные люди. Мне тупо страшно от того, что какой-нибудь Ефремов окажется передо мной на встречке», — написала телеведущая на своей странице в Instagram.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб.

Позднее родственники Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину. 6 июля следствие по делу Ефремова было завершено, после чего актеру было предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.