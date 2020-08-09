Японцы спорят в Сети о возможности возвращения Курил

Токио, 9 августа. Читатели японского сайта Yahoo News Japan в комментариях подняли вопрос принадлежности Курильских островов.

Как сообщает РИА Новости, поводом стала информация о новых «воздушных поминальных турах» для родственников бывших жителей «северных территорий», то есть Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов. В связи с этим некоторые читатели выразили сожаление, что Курилы больше никогда не будут принадлежать Японии.

«Ясно как белый день, что эти острова к нам никогда не вернутся», — написал комментатор под ником abc1126.

«Возврат нам «северных территорий» уже невозможен. Так думают почти все», — согласился пользователь nag.

Однако часть комментаторов призвала власти Японии приложить все усилия к возвращению бывшей территории.

«Все 713 действующих депутатов обеих палат японского парламента! Бейтесь насмерть за возврат», — написал wxn.

В ответ пользователь tqk возразил, что вряд ли кто-то из действующих депутатов готов сражаться за эти территории. По словам японца, острова стране восходящего солнца не вернуть уже никогда.

Ранее комментаторы сайта выразили мнение, что Курильские острова войдут в состав Японии, только если Россию уничтожит «стихийное бедствие». Многие японцы винят во всем премьер-министра Синдзо Абэ. Они считают, что его политика в отношении Москвы — «полный провал». Забрать у России Южные Курилы поможет только ядерное оружие, пишут комментаторы статьи на Yahoo News Japan.

Напомним, что Япония считает южную часть Курильских островов своей и каждый раз негативно реагирует на посещение этой территории российскими властями. Курильские острова отошли России после Второй мировой войны, в 1956 году. Москва и сейчас подчеркивает, что «суверенитет Российской Федерации над южными Курильскими островами сомнению не подлежит».