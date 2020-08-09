Мясников объяснил, как правильно носить маски

Москва, 9 августа. Телеведущий и практикующий врач Александр Мясников предупредил, что неправильное применение медицинской маски может не только не принести пользы, но и навредить, и рассказал, как следует использовать это средство защиты.

Мясников подчеркнул, что в сложившейся ситуации вопросов о необходимости ношения масок в общественных местах возникать не должно — «есть правила, и их надо соблюдать». Причем делать это, по словам врача, важно с умом, а не «для галочки».

«Подавляющая масса людей носит [маски] просто, чтобы к ним не «вязались», ну, как пропуск в магазин или общественный транспорт. На подбородке, на губах, нос наружу, и обязательно сдергивают их, когда хотят чихнуть! При этом часто у них одна-единственная дежурная маска в кармане на все случаи жизни. Смысла в этом нет никакого, один вред», — написал он в своем Telegram-канале.

В связи с этим медик объяснил, как носить маски правильно. Прежде всего, нужно безошибочно надеть средство защиты — синей стороной внутрь, и чтобы гибкое ребро оказалось сверху и фиксировалось по форме переносицы.

«В принципе, с медицинской точки зрения сторона не имеет значения, но мы же почему-то не носим, например, белье наизнанку», — отметил врач.

Менять маску необходимо как минимум каждые три часа, а лучше — раз в час. Если маска многоразовая, то с собой нужно иметь несколько альтернативных чистых для замены, а дома все регулярно стерилизовать.

«Если вы одни: в машине, помещении, на улице — маска вам не нужна, но надевайте при приближении другого человека», — уточнил телеведущий.

Мясников заключил, что маска не должна создавать иллюзию защиты от вируса, а действительно защищать, поэтому важно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.