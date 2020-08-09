Украина усилила противовоздушную оборону советскими ЗРК С-125

Киев, 9 августа. США скупают у Украины советские зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ для изучения и разработки собственных комплексов ПВО большой дальности, сообщает Military Watch.

По данным издания, полученную информацию Пентагон может использовать для выработки мер противодействия российским современным комплексам С-300 и С-400. На охрану своих объектов Украина вернула советские С-125. Эти ЗРК до сих пор является эффективным оружием, хотя и находятся на вооружении с 1960-х годов.

По мнению автора Military Watch, возвращение ВСУ в строй советских комплексов говорит о том, что у Украины очень слабые возможности противовоздушной обороны. На фоне этого С-125, действительно, может представлять собой значительное усиление.

Как отмечается в публикации, еще один плюс С-125 — большой потенциал для модернизации. Так, одним из самых боеспособных вариантов системы является украинский С-125−2Д «Печора». Его дальность составляет около 40 км. Он оснащен средствами радиоэлектронного противодействия. Правда, свои батареи С-125 Киев до этого стандарта так и не усовершенствовал.

Сделку с Вашингтоном по продаже С-300ПТ Military Watch также связывает с экономическим кризисом на Украине. Им же объясняется и невозможность этой страны делать серьезные шаги в укреплении своей не самой современной системы ПВО.