Недавно похоронившая мужа Диденко оправдалась за новые отношения

Москва, 9 августа. Скандально прославившаяся после смерти мужа блогер Екатерина Диденко не перестает эпатировать публику. Недавно она увеличила грудь и закрутила роман с 22-летним актером, активно демонстрируя свои новые романтические отношения в Instagram.

«Аптечный ревизорро» часто слышит упреки от подписчиков из-за того, что слишком быстро после смерти супруга начала устраивать свою личную жизнь. Но Диденко даже не думает скрывать свое счастье и активно выкладывает фото и видео из путешествий с молодым возлюбленным.

Последняя публикация аптечного блогера вызвала бурю негодования среди пользователей социальной сети, так что Диденко даже пришлось закрыть комментарии. Разъяренные подписчики назвали поведение блогера циничным и жестоким, но что сама «аптечный ревизорро» ответила, что не собирается скорбеть вечно и хочет просто наслаждаться жизнью.

«Для кого нужна галочка – скорбеть ровно год? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366-й идешь в отрыв во все тяжкие? Я выбираю жить! Не для кого-то, а для себя! Я не хочу показывать то, какой меня хотят видеть. Плакать на камеру и смеяться, когда она выключается. Я показываю себя такой, какая я есть», – поставила фолловеров на место Диденко.

Однако среди поклонников аптечного блогера есть и те, кто считает, что любой женщине нужно жить дальше и устраивать личное счастье. Они с юмором называют Диденко «веселой вдовой» и считают ее примером открытости и жизнелюбия.

Блогер показала подписчикам своего возлюбленного, начинающего актера, Влада Черных, спустя 4 месяца после гибели мужа. Известно, что Диденко уже познакомила молодого человека со своими двумя детьми от брака с погибшим в бассейне с сухим льдом Валентином. Актер, в свою очередь, отвез свою пассию к родственникам на кабриолете. Судя по фото и видео, которые публиковали оба, родители Черных были рады знакомству с его второй половинкой.