Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ

Москва, 9 августа. Президент РФ Владимир Путин отменил ношение каракулевых шапок российскими полковниками и высшими офицерами. Указ за подписью главы государства появился на официальном портале правовой информации.

Вместо головных уборов из каракуля военнослужащие ВС РФ получат меховые шапки (с козырьком для полковников и с шитьем 5-процентного золочения для высших офицеров).

Напомним, предложение лишить высших офицеров ВС РФ каракулевых шапок было выдвинуто Минобороны в апреле.Необходимость этой замены в министерстве обосновали необходимостью удешевить производство формы для военных.