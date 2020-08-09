Поклонники раскрыли стоимость подаренного Манукяном браслета Бузовой

Москва, 9 августа. Российская певица Ольга Бузова и ее бойфренд Давид Манукян отпраздновали первую годовщину со дня их знакомства. Звездная пара с шиком отметила памятную дату в одном из самых лучших ресторанов Сочи. Возлюбленные похвастались в социальных сетях подарками друг от друга, а также рассказали поклонникам о праздничном дне.

Давид Манукян преподнес Ольге Бузовой шикарный презент — бриллиантовый браслет, серьги и подвеску. Певица поспешила выложить фотографию новых украшений в Instagram. Подписчики оценили драгоценные украшения и раскрыли стоимость подарка. Лишь один новый браслет был куплен блогером за 3,5 миллиона рублей.

Сама Бузова осталась в восхищении от широкого жеста бойфренда, а также преподнесла Манукяну свой подарок. Речь идет о дорогих часах фирмы Rolex и украшении на руку, стоимость которого составляет более пяти миллионов рублей. При этом на браслете выгравирован знак бесконечности.

После роскошного праздника возлюбленные насладились большим фейерверком, который Давид Манукян устроил в честь Бузовой. Девушка поделилась видеозаписью салюта в социальных сетях, а также поблагодарила своего бойфренда за праздник.

«День нашей любви. И салют в честь нее. Спасибо тебе за эти мгновения», — подписала видеоролик Бузова.

Ранее Ольга Бузова рассказала, что из-за плотного графика ей понадобилась помощь квалифицированных врачей. Девушке стало плохо после многочасовых репетиций для шоу «Ледниковый период».