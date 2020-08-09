Донбасс, 9 августа. Киевские силовики обстреливают обе республики, нарушая перемирие. Солдаты ВСУ грабят мирное население. В элите украинской армии произошла серия инцидентов с потерями личного состава и дорогостоящего оборудования. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обостряется, что следует из анализа боевой активности украинских вооруженных формирований. В минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты обеих республик четыре раза. В ДНР обстрелы велись на Горловском и Мариупольском направлениях, в ЛНР под огнем было Золотое-5. Солдаты Киева использовали стрелковое оружие и автоматические станковые гранатометы.

«Защитники» Украины грабят местное население

В луганском управлении народной милиции рассказали об очередном беспределе украинских «освободителей» против мирного населения Луганской области. В ночь с пятницы на субботу патруль военной автоинспекции (ВАИ) ВСУ задержал группу военнослужащих 14-й механизированной бригады при попытке вскрыть продуктовый магазин. Четверо солдат и сержант находились в состоянии алкогольного опьянения, они оказали сопротивление при задержании. Сотрудники ВАИ вынуждены были вызвать на подмогу армейскую службу правопорядка.

Задержание окончилось массовой дракой, в результате которой два сотрудника военной автоинспекции получили травмы различной степени тяжести, один из задержанных попал в больницу с черепно-мозговой травмой. После задержания оказалось, что автомобиль, на котором «защитники» Украины приехали обворовывать магазин, был несколькими часами ранее отобран у местного жителя с применением силы. Водитель отказался везти группу военных за добавкой алкоголя, из-за чего был сильно избит и ограблен.

Связисты ВСУ сожгли дорогое американское оборудование

Алкоголь всё чаще становится причиной чрезвычайных происшествий в украинской армии, подвержена которым даже «элита» ВСУ — морская пехота. В субботу вечером пьяные связисты 36-й бригады морской пехоты спровоцировали инцидент на своих позициях в районе Водяного на юге Донецкой области.

Матросы слишком увлеклись празднованием профессионального праздника военных связистов и допустили возгорание на позициях. Пожар перекинулся на склад временного хранения техники связи. Результатом инцидента стало полное уничтожение пяти комплектов американских станций Haris, 14 километров кабеля и 1,5 десятка станций Motorola. Ожоги получили двое военнослужащих.

Морская пехота ВСУ несет потери

В районах населенных пунктов Шумы и Павлополь, на севере и юге Донецкой области соответственно, произошла серия инцидентов с подрывами украинских военнослужащих на собственных минах, сообщает разведка оборонного ведомства ДНР. В результате первого подрыва в районе Шум ранения получили двое матросов 35-й бригады морской пехоты.

Серия взрывов на позициях 36-й бригады морской пехоты в районе Павлополя унесла жизнь одного матроса, второй получил серьезные ранения. В условиях действующего перемирия командирам подразделений всё сложнее становится оправдываться за потери, поэтому некоторые инциденты списывают на агрессию противника, тем самым нагнетая информационный фон и дезинформирую руководство Украины и общественность.