Названы семь пар из «Дома-2», которые до сих пор вместе

Москва, 9 августа. На телешоу «Дом-2» за 16 лет появились сотни пар, но только немногие их них дошли до загса, родили детей и по-прежнему живут вместе.

Сергей и Дарья Пынзарь сразу нашли друг друга на телестройке. Они поженились в 2010 году, родили двух сыновей и переехали в Турцию.

В 2011 году образовалась еще одна пара — Ольга и Илья Гажиенко. У них тоже двое детей, бывшие участники «Дома-2», несмотря на ссоры и конфликты, остаются вместе.

Отношения Юлии и Тиграна Салибековых не были безоблачными. Их бурный роман привел к беременности девушки, после чего Тиграну пришлось жениться. Сейчас они растят троих сыновей и счастливы.

Еще один участник «Дома-2» — Евгений Кузин сначала женился на Маргарите Агибаловой, а после развода с ней нашел любовь. С 2017 года Кузин вместе с Сашей Артемовой, у них родилась девочка.

В числе тех, кому удалось завязать крепкие отношения, оказались Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко, Саша Черно и Иосиф Оганесян, а также Наталья Варвина с продюсером проекта Алексеем Михайловским.

Ранее сообщалось, что участница телестройки Саша Черно родила ребенка от Иосифа Оганесяна.

