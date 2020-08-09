Бузова показала фанатам отдых в Сочи и предложила посчитать ее купальники

Сочи, 9 августа. Певица и телеведущая Ольга Бузова в деталях показала подписчикам свой отдых в Сочи. Звезда отправилась к морю вместе с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, чтобы отметить годовщину романтических отношений.

С момента приезда в Сочи Instagram Бузовой резко пополнился множеством постом. В одном из них она показала на пляже свой новый украшенный кружевами и стразами купальник и попросила женскую часть аудитории оценить его.

«Когда за все лето было мало фото в купальниках. Девочки мои, будем купальники считать? Как вам первый? Выбираем лучший кадр», — написала знаменитость.

Другие два поста певица посвятила бане. В описании к одному из них она напомнила о дне памяти святого Пантелеймона — рассказала подписчикам историю праздника и призвала делать больше добрых дел, а также жить с чистым сердцем, беречь здоровье и заниматься спортом.

Другой пост из бани оказался немногословным, но в нем можно увидеть еще один купальник звезды — розовый.

Бузова также продемонстрировала «необычайно женственный костюмчик», состоящий из мини-юбки и кроп-топа с пышными рукавами и спущенными плечами. Чтобы показать наряд, она сфотографировалась на фоне густой зелени на ветру — порыв воздуха заставил легкую ткань изящно разлетаться.

Эта публикация особенно понравилась Манукяну. В комментариях он напомнил певице, что она его «самая красивая девочка».

Кроме того, телезвезда показала кадр с одного из «идеальных вечеров» с любимым.