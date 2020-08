Украинское телевидение не показало бой UFC с участием россиянина

Киев, 9 августа. Телекомпания Setanta Sports не показала на Украине поединок российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника с американцем Дерриком Льюисом.

9 августа в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 174 в рамках которого состоялся бой Олейника с Льюисом. Поединок тяжеловесов завершился во втором раунде поражением российского бойца. Американский боец досрочно завершил поединок, отправив россиянина в нокаут.

Here’s a replay of my king Derrick Lewis dropping Oleinik since the UFC deleted the tweet #UFCVegas6 pic.twitter.com/rtzP0DjxFI