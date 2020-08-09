Психолог объяснила, кому сколько денег надо для счастья

Москва, 9 августа. Вопрос, сколько денег нужно для счастья, принято считать риторическим. Однако психолог Елена Веселова дала ответ на этот вопрос. По словам эксперта, все зависит от психотипа личности.

Для иллюстрации своей точки зрения специалист обратилась к теории финансового советника Юрий Азаргаев. Специалист вывел три стадии успеха, доставляющие счастье и удовольствие. Чем более высокой стадии достигает человек, тем более счастливым он становится.

Однако Веселова убеждена, что далеко не всем людям нужно стремиться к последней стадии этой иерархии. Кому-то будет гораздо комфортнее оставаться на второй или даже на первой ступени. По мнению психолога, финансы можно рассматривать, как энергию, которую человек хочет или, наоборот, не хочет пропускать через себя.

На первой стадии, которую Азаргаев, называет стадией финансового достатка, хорошо ощущают себя люди, для которых важна стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Для такого психотипа счастье — это подушка безопасности на черный день. Чтобы сформировать ее, нужно бережно относится к деньгам.

«Любопытен и другой тип личности, которому важнее всего сохранить межличностные отношения, быть яркой звездочкой в своем кругу», — отметила Веселова в беседе с изданием «Слово и дело».

Для человека такого типа финансы являются просто средством для установления близких связей, демонстрирования себя. Количество денег не играет большой роли, важнее, чтобы они поступали регулярно. Для достижения этой стадии, по мнению психолога, нужны грамотные инвестиции. Азаргаев же советует создавать активы. В тот момент, когда их сумма будет равна желаемому заработку, помноженному на 100 и вложенному под 10%, наступает стадия финансовой свободы и счастья.

«Если желаете иметь 400 тысяч рублей в месяц, то и сумма инвестиционных активов должна быть не менее 48 миллионов рублей», — привел подсчеты Азаргаев.

Веселова считает, что такие амбиции свойственны нескольким типам людей. Одни буквально «бросаются деньгами, потому что их и так много.

«Еще один любопытный тип личности не признает другой функции финансов, кроме как обеспечение удовольствия», — добавила она.

Отдельно эксперт упомянула о еще нескольких психотипах. Например, люди, которым деньги «карман тянут. Они не готовы сами управлять своими финансами и делегируют эту функцию. Такие люди могут довольствоваться малым, и для счастья им не нужно много денег. Есть психотип, который не хочет пропускать через себя энергию денег, потому что сам он полностью устремлен в нефизический мир, находится в поиске смысла жизни и новых идей.

Веселова обратила внимание, что некоторые люди относятся к деньгам подозрительно, но их благодаря звериное чутье помогает им найти точку соприкосновения с финансовой энергией и они берут ее под свой контроль. Этому психотип эксперт дала название «скупой рыцарь». Такие люди не спешат разбрасываться деньгами и внешне свою состоятельность никак не афишируют.