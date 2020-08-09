Валерий Сюткин в 62 года стал отцом в четвертый раз

Москва, 9 августа. Российский эстрадный певец и музыкант Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом.

Супруга певца Виола родила сына в одной из элитных клиник столицы. Валерий тщательно скрывал ее беременность, публикуя в своих соцсетях снимки, на которых не видно округлившегося живота спутницы. По словам одного из знакомых певца, беременность Виолы протекала хорошо. При этом Валерий окружил свою супругу заботой и вниманием.

«Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности — это надо видеть! Пылинки сдувал!» — пояснил он.

По словам сотрудников клиники, роды прошли хорошо, малыш появился на свет крепким и здоровым.

«Малыш — настоящий богатырь, роды прошли хорошо», — рассказали в клинике.

Стоит отметить, что родившийся мальчик является четвертым ребенком артиста. У Сюткина есть дочь Елена от первого брака, а также сын Максим и дочь Виолетта, которых родила вторая супруга артиста.

Ранее Сюткин опубликовал на своей странице в Instagram архивный снимок, на котором он запечатлен с Юрием Лозой. На снимке молодые Сюткин и Лоза держат в руках микрофоны — судя по всему, кадр был сделан во время одного из выступлений артистов. У экс-лидера «Браво» пышная шевелюра, которая была очень популярна три десятка лет назад.