Москва, 9 августа. Опубликованные голландскими журналистами данные по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 свидетельствуют о скором «сползании одеяла лжи» с расследования трагедии. Об этом заявил независимый технический эксперт Юрий Антипов.

Ранее журналисты из Нидерландов опубликовали материал, указывающий на вину Киева в крушении пассажирского борта в 2014 году. Речь идет о записи разговора полковника ВСУ Руслана Гринчака, который на тот момент возглавлял 164 радиотехническую бригаду. Он угрожал «сбить еще один малайзийский Boeing».

По мнению Антипова, эта публикация доказывает несостоятельность официальной версии Международной следственной группы (JIT) о «Буке». Эксперт отметил, что спустя шесть лет после катастрофы в деле начинает появляться новая информация, благодаря которой «одеяло лжи» в расследовании постепенно сползает.

«И с тайны, которую как снег гору покрывал мифический «Бук», начинает сползать одеяло лжи. И факты, долгое время лежащие в мешке, завязанном оголтелой пропагандой, как многочисленные шила, начинают высовываться наружу», — сказал он в комментарии «ПолитЭксперту».

Антипов выразил уверенность, что со временем новых данных, которые подтверждают вину Украины в крушении MH17, будет становиться больше. Киев попытается в очередной раз запутать следствие, предоставив сфальсифицированные «доказательства» своей невиновности, но долго скрывать свою причастность к случившемуся не сможет.

«Уверен, что этот процесс будет множиться. Те, кто хоть как-то приложил к этой трагедии руку, будут стараться дистанцироваться от нее как можно дальше, чтобы избежать ответственности за содеянное. И при этом будут валить все на своих подельников», — резюмировал Антипов.

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. Ни один из присутствовавших на борту не выжил.

Расследование катастрофы начала курировать Международная следственная группа. Она быстро заявила, что Boeing якобы был сбит ракетой российского ЗРК «Бук». Но позднее в документе Службы военной разведки и безопасности Нидерландов появилась информация, что в районе падения не нашли ни одного «Бука».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это обстоятельство, призвала провести полноценное и профессиональное расследование причин катастрофы и не подменять его «квазиследствием».

Антипов, детально занимающийся расследованием этой трагедии, неоднократно указывал на несостоятельность версии с «Буком». Он также находил ряд других несостыковок в выводах следователей из Нидерландов.