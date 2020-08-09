Посольство РФ решает проблему задержанных в Минске журналистов «Дождя»

Минск, 9 августа. Местонахождение задержанных в Минске журналистов «Дождя» уже установлено. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, после задержания журналистов направили в РУВД Центрального района Минска.

«Теперь понятна причина того, что произошло, или того, что послужило основой для таких действий, — отсутствие аккредитации. Была необходима аккредитация, но ее не было»,— сказала Захарова.

В данный момент задержанным оказывается консульская помощь. Посольство России в Белоруссии уже подключилось к разрешению ситуации и ведет переговоры с белорусской стороной.

О том, что корреспонденты «Дождя» Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов работали без аккредитации, рассказал главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко. По его словам, причиной этого инцидента стало молчание белорусской стороны. Запрос на эту процедуру был отправлен в МИД Белоруссии еще 15 июня, но ответ получен не был.

Три сотрудника российского телеканала, освещавшие президентские выборы, были задержаны прямо на улице людьми в штатском. Это произошло несколько часов назад. Власти Белоруссии пока никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, что в воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. На избирательном участке по месту прописки уже проголосовал действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он прибыл на избирательный участок под звуки гармони, после голосования ответил на вопросы журналистов и присутствующих избирателей. В ходе общения президент заявил, что в случае его повторного избрания он будет делать все, чтобы сохранить «нормальные отношения» с Россией. Лукашенко подчеркнул, что всегда открыт для близких отношений с Москвой.