Мирослава Карпович разозлила пользователей фото с обнаженной грудью

Москва, 9 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович решила подразнить хейтеров и опубликовала откровенное фото с обнаженной грудью.

В описании к снимку она поставила тэг #япростопомолчу, намекнув таким образом, что устала от нападок со стороны фанатов Агаты Муцениеце, бывшей жены актера Павла Прилучного. Его подозревают в романе с Мирославой. Причем в Сети активно обсуждали слухи, что отношения между ними начались еще до развода Павла со своей супругой.

Новое пикантное фото подействовало на недоброжелателей как красная тряпка на быка.

«Вот так Прилучного и увела», — цитирует одного из комментаторов портал «7Дней.ру».

Напомним, Прилучный развелся с Муцениеце этой весной. Расставанию предшествовал громкий скандал. Агата рассказала в сторис в Instagram, что на карантине Павел начал пить, поднял на нее руку и даже выставил ее с детьми из дома.

Вскоре после того, как пара разошлась, появились сообщения о том, что Прилучный променял мать своих детей на Мирославу Карпович. Несколькими днями ранее пользователи Instagram нашли загадочный аккаунт. В нем сделан всего один пост со стихи в адрес Павла. Фанаты тут же решили, что эту страницу ведет Мирослава.