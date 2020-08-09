Поклонники не нашли сходства между Нюшей и ее дочерью Симбой

Москва, 9 августа. Российская певица Нюша Шурочкина показала свою дочь Симбу. Она спросила у поклонников, на кого похожа девочка.

Нюша не скрывает лицо ребенка от фанатов. Она гордится своим маленьким чудом и регулярно делится фотографиями с ней. В Instagram появился новый снимок с дочерью.

«Похожи?» — спросила звезда у фанатов.

«Нет, дочка на отца очень похожа», — заметила подписчица. «Что-то есть, но больше на папу похожа», — согласилась вторая фанатка. «Совершенно не похожа, никакого сходства», — подметила другая подписчица.

Нюша и бизнесмен Игорь Сивов отпраздновали три года семейных отношений. Они с нежностью признались в Instagram в любви друг к другу.

В июне Сивову исполнилось 40 лет, он старше Нюши на 11 лет. Бизнесмен ранее был женат на преподавателе танцев Елене, от которой у него двое детей.

Сивов познакомился с Нюшей в 2013 году, когда певица выступала на Универсиаде в Казани. В 2016 году он развелся с Еленой и начал появляться на публике с артисткой. Год спустя бизнесмен сделал Нюше предложение.