Киев, 9 августа. Украина пошла на огромные уступки и полностью «продалась» западным партнерам, однако это не принесло ожидаемой выгоды. Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев.

По его словам, «политическая проституция» Украины должна быть оправданной, так как Польша и другие страны ничего не делают, но получают от Евросоюза огромные средства. Карасев отметил, что Киев должен требовать от Запада гораздо большие суммы, в противном случае украинским властям следует пересмотреть соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Он также добавил, что Польша получила от ЕС более 120 миллиардов евро в виде компенсации за членство в Евросоюзе, а Киев получает копейки, не смотря на обещания европейских партнеров. По его словам, Киеву следует повысить свои расценки на «политическую проституцию», чтобы продать себя «продать свою политику за большие деньги».

«Вывод какой? Либо давайте нам за наши уступки серьезную помощь, продать свою политику за большие деньги. А если это маленькие деньги, то не продаваться, а искать свой путь, и делать так, чтобы власть была компетентная, профессиональная и жесткая, чтобы поднимать страну самим», — сказал Карасев в эфире телеканала ZIK.

Ранее политолог Вадим Карасев выразил уверенность, что действия украинских политиков свидетельствуют об их неуважении к собственному народу. По его словам, Порошенко и другие украинские политики «держат людей за скот».