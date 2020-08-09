Россияне могут получить детские выплаты к 1 сентября

Москва, 9 августа. Правительство РФ в течение августа может принять решение о новых выплатах семьям перед началом учебного года. Об этом сообщил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Наблюдается общественное настроение, которое вызывает ожидание новых выплат для детей до 16 лет. Пока в правительстве ничего не обещают, но и ничего не отвергают. Не исключаю, что до конца месяца решение по выплатам будет принято», — сделал прогноз экономист.

Как отмечает Ura.ru, ранее актуальным вопросом было то, в какой форме начнется учебный год. Теперь же Минпросвещения заявляет, что удаленный формат занятий больше не рассматривается. К 1 сентября школы будут обеспечены всеми условиями для работы в стационарном режиме.

Масленников выразил уверенность, что в выплатах ко Дню знаний нуждаются все семьи с детьми школьного возраста. Подобная материальная помощь может серьезно помочь, так как 46% россиян лишились своих сбережений после режима самоизоляции. Некоторые граждане лишились также и рабочего места, а другие до сих пор работают удаленно из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее россияне с детьми создали петицию на сайте Change.org с инициативой государственных выплат перед началом учебного года. В ее тексте содержится обращение к государству с просьбой о помощи и подчеркивается, что День знаний несет с собой «огромные расходы». Петицию подписали уже около 300 тысяч человек.

Депутат Госдумы Виталий Милонов также прокомментировал возможность материальных выплат, отметив, что выплаты от работодателей сотрудникам с детьми необязательны и надеяться на них нельзя. Он предложил ввести отдельную стабильную государственную меру поддержки семей с несовершеннолетними детьми перед 1 сентября.