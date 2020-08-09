Сын Плющенко и Рудковской показал новое вращение на льду

Москва, 9 августа. Сын продюсера Яны Рудковской и знаменитого фигуриста Евгения Плющенко Александр, или Гном Гномыч, как его ласково называют близкие, показал видео со своей тренировки на льду.

Ролик был снят в минувшую субботу. Как видно, выходных у будущего спортсмена бывает очень мало даже на летних каникулах. В описании к ролику Плющенко-младший пояснил, что долго и упорно отрабатывал новое вращение.

«Практически без сил! 5 смен позиций», — добавил мальчик.

Напомним, Гном Гномычу уже семь лет. Недавно он опубликовал в своем Instagram видео с танцами, но уже не на льду, а дома, и похвастался, что подрос за лето на пять сантиметров. В комментариях к фото Гном Гномыча бывает много хейта. У многих складывается впечатление, что Александр занимается вовсе не тем, что ему нравится, поэтому у него такой замученный вид и странный взгляд.

Некоторые видео тренировок Гном Гномыча вызывают у пользователей непонимание и даже негодование. Например, запись его прыжков в коньках на скакалке.

Его мать Яна Рудковская очень ревностно относится к негативным комментариям и публикациям о сыне в СМИ. Ранее она даже собиралась судиться с несколькими СМИ, которые опубликовали информацию о том, что у Александра диагностирован синдром Аспергера.