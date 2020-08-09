Помощник главы Абхазии объяснил таран ворот на границе с РФ

Москва, 9 августа. Помощник президента Абхазии Ахра Авидзба протаранил ворота на границе с Россией из-за отказа пропускать его на родину. Чиновник объяснил причины своих действий.

По его словам, после того, как он пробыл на российском пограничном пункте пять часов, он решил «просто проехать». Мужчина сообщил, что длительное нахождение на границе было вызвано его долгами по услугам ЖКХ и налогам.

«Будь у меня даже миллиард долга, диппаспорт не позволяет им меня остановить. Они должны написать уведомление в МИД Абхазии», — пояснил помощник главы Абхазии.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Toyota Land Cruiser 200 протаранил ворота на границе Сочи и Абхазии. Сообщалось, что за рулем находился помощник президента Абхазии, у которого есть ограничение на выезд из РФ из-за задолженностей.