Звезда Comedy Woman сильно похудела после победы в шоу «Последний герой»

Москва, 9 августа. Звезда юмористического шоу Comedy Woman Надежда Ангарская показала поклонникам, как ей удалось похудеть. Фото появилось в Instagram актрисы.

На фото Ангарская в нежно-голубом платье позирует перед объективом фотографа Милы Ждановой. Она очень постройнела, на что обратили внимание фанаты.

«Про то, что было вчера, рассказывать нечего, потому что вчера я была совсем другая», — написала актриса.

Поклонники одарили Ангарскую комплиментами. Они заметили, что после участия в шоу «Последний герой» звезда очень изменилась.

«Надя вы супер! Я всегда за вас болел. Кстати, вы и полненькая хорошенькая», — похвалил ее подписчик. «Надя, это очень, очень, очень нежно», — восхитилась Ангарской звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович. «Какая ты красивая, яркая, сексуальная. Короче, прямо огнище!» — одарил ее другой фанат.

Ранее Надежда Ангарская вошла в пятерку самых привлекательных российских звезд «в теле». В рейтинге также оказались ее коллега по Comedy club Екатерина Скулкина, певица Анна Семенович и другие известные россиянки.