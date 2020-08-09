Лукашенко ответил желающим «мордобоя» оппонентам

Минск, 9 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности вести диалог со своими политическими оппонентами.

«Я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог», — сказал белорусский лидер, обращаясь к своим оппонентам.

Он также добавил, что любые провокации получат решительный отпор со стороны белорусских властей.

«Ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать их и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет», — пояснил Лукашенко.

По его словам, некоторые силы хотят «мордобоя» в Белоруссии, однако власть уже приняла жесткие, но превентивные меры. Президент подчеркнул, что настроен на сотрудничество с представителями оппозиции, а также пообещал создать условия для их работы на благо государства.

«Я хочу, чтобы было спокойно, чтобы мы с вами вели диалог, если он есть. И если вы способны что-то сделать для страны, я вам создам все условия, чтобы вы работали на страну», — добавил Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют нынешний президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и глава партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.

Ранее белорусский журналист Степан Путило опубликовал в своем Telegram-канале план «майдана» на случай победы Александра Лукашенко на президентских выборах.