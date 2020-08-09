Шэрон Стоун рассказала, как трижды чудом избежала смерти

Вашингтон, 9 августа. В одном из недавних интервью голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, как ей трижды в жизни удавалось обмануть смерть.

Как сообщает The Sun, первый трагический случай с обладательницей «Золотого глобуса» произошел в подростковом возрасте. 14-летняя девушка скакала на лошади и не заметила бельевую веревку. В результате Стоун вышибло из седла, а шею перерезало «на расстоянии 1\16 дюйма от яремной вены». Так будущая звезда первый раз оказалась на 2 мм от смерти.

Позднее, тоже в школьные годы, в актрису ударила молния. Девушка жила с родителями в частном доме в Мидвилле, Пенсильвания. Однажды, во время грозы, она наполняла утюг водой из-под крана. Одновременно в колодец на приусадебном участке ударила молния, и разряд пробился через струю воды.

«Меня как будто схватило, швырнуло через всю кухню и ударило о холодильник», — рассказала Стоун в недавнем интервью.

Мать будущей актрисы, тоже находившаяся дома, сразу привела девочку в чувство и отвезла в больницу.

В 2001 году звезда пережила обширный инсульт, после которого врачи оставили ей на выживание шанс в 1%. Одна из главных красавиц Голливуда провела в коме девять дней, после чего ей сделали семичасовую операцию, в ходе которой хирурги вставили в ее мозг 22 платиновые спирали — для стабилизации артерии и остановки кровотечения. Врачи сумели спасти жизнь Стоун, но следующие годы обернулись для нее изнурительной терапией и тяжелой депрессией.

«Моя речь, мой слух, движения… все. Вся моя жизнь была уничтожена, — рассказала Стоун. — Я думала, что умираю долгое время, даже после того, как вернулась домой».

После семи лет восстановления, пережитого за это время развода и битвы за опеку над сыном, Стоун возвращается к реабилитации своей карьеры. 62-летняя актриса скоро появится на экранах с ролью в сериале Netflix «Рэтчед», приквеле картины «Пролетая над гнездом кукушки».