Рудова удивила поклонников дерзким фото с голой грудью



Москва, 9 августа. Популярная актриса театра и кино Наталья Рудова порадовала своих поклонников новым постом в одной из социальных сетей. Артистка опубликовала фотографию, на которой предстала в новом дерзком образе. Черно-белый снимок удивил фанатов откровенностью — на кадре можно увидеть, как Рудова позирует с голой грудью.

На фотографии, которая была сделана на специальной фотосессии, можно увидеть позирующую топлес Рудову. На актрисе из одежды были надеты лишь черные джинсы. Кроме того, образ девушки дополнен необычным стильным макияжем и мокрыми распущенными волосами. Подписчики российской актрисы восхитились новой публикацией Рудовой. Они отметили, что у девушки отличная фигура и красивый стильный образ, который ей очень идет.

«Поспишь тут с такими постами! Как всегда на высоте!» – пишет один из поклонников.

«Наташа — огонь! Все при тебе!» – восхищается еще один фанат.

«Из-за тебя точно не засну! Очень красивое фото», – резюмировал подписчик.

Стоит отметить, что российская актриса любит эпатировать публику различными провокационными фотографиями и постами. Девушка не стесняется показывать подписчикам различные пикантные снимки, в которых часто предстает в обнаженном виде.

«Я часто слышу фразу: «А что обо мне подумают...» Мой ответ с детства всегда один — никогда не думайте о том, что о вас подумают другие люди», — посоветовала актриса своим фанатам.

Девушка заметила, что старается поддерживать свою стройную фигуру занятиями в спортивном зале и правильными питанием. Однако Рудова признается, что любит сытно перекусить, но отказывает себе во многом ради своего внешнего вида.

Ранее Рудова поделилась с поклонниками новым провокационным фото в бассейне. Девушка предстала перед фанатами без одежды и по шею в воде.