Маг из «Битвы экстрасенсов» проиграл суд создателям «Идущих к черту»

Москва, 9 августа. Участник шоу «Битва экстрасенсов» Намтар Энзигаль не смог засудить создателей сериала режиссера Бориса Соболева «Идущие к черту». Но маг намерен и дальше вести войну с кинематографистами в суде.

Создатели сериала тайно сняли работу магов. В частности, они наняли звезду «Битвы экстрасенсов» и попросили его найти хозяина некой квартиры. Тот сказал, что человек мертв, после чего из соседней комнаты появился живой и здоровый режиссер.

Экстрасенс подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако Савеловский районный суд Москвы отказал в удовлетворении иска.

Тем не менее, это не останавливает экстрасенса. Он намерен подать апелляцию. По его словам, суд вынес вердикт, основываясь на словесных доводах ответчиков, и проигнорировал результаты экспертизы.

«Почему-то, основная линия ответчиков была построена на основе фотожаб от хейтеров, где мне пририсовали форму Гиммлера. Это вообще эпик. Якобы таким образом они доказывали, что я нацист», — сказал маг в интервью Teleprogramma.pro.

Маг настаивает, что съемка велась без его согласия, а в смонтированном фильме оказалось множества вырванных из контекста фраз. Однако суд решил, что запись велась для защиты общественных интересов.