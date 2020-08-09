Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали без аккредитации

Минск, 9 августа. Съемочную группу российского телеканала «Дождь» задержали в Минске. Журналисты освещали проведение выборов президента Белоруссии.

О задержании сотрудников сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко. По его словам, группа работала без аккредитации, пишет «Интерфакс».

Кадры задержания журналистов появились в Twitter и Telegram-каналах. На видео можно видеть, как люди в штатском сначала положили их на асфальт, после с заломленными руками увели в неизвестном направлении. Дзядко уточнил, что сейчас связи с задержанными нет.

Съемочную группу Дождя в Минске не уважают и правильно делают, это у нас с ними цацкаются pic.twitter.com/hVvvE7PzkR — ПЕлена (@helensmail55) August 9, 2020

Как сообщалось ранее, сегодня в Белоруссии проходят выборы президента республики. На пост лидера страны претендуют Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава социал-демократической партии Белоруссии Сергей Черчень и самовыдвиженцы: Анна Канопацкая и Светлана Тихановская. По данным ЦИК Белоруссии, на выборах проголосовали уже более 54% избирателей. Это означает, что выборы могут считаться состоявшимися.