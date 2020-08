Кандидат в президенты США пропустила митинг из-за летучей мыши

Вашингтон, 9 августа. Кандидат в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен пропустила первый митинг в своей предвыборной кампании из-за укуса летучей мыши. Об этом она сообщила в Twitter.

Политик планировала выступить в Миссисипи в субботу.

I will not be able to attend the campaign rally tomorrow morning. I will be getting a rabies vaccine as a precaution after having been bitten by a bat near the start of this campaign tour! I have every intention of participating in the FLAME march and I will deliver remarks at...