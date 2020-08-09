Кандидат в президенты США пропустила митинг из-за летучей мыши

Вашингтон, 9 августа. Кандидат в президенты США от Либертарианской партии Джо Джоргенсен пропустила первый митинг в своей предвыборной кампании из-за укуса летучей мыши. Об этом она сообщила в Twitter.

Политик планировала выступить в Миссисипи в субботу.

«После того, как практически в начале предвыборного тура меня укусила летучая мышь, я для предосторожности сделаю прививку от бешенства», — написала она в блоге.

I will not be able to attend the campaign rally tomorrow morning. I will be getting a rabies vaccine as a precaution after having been bitten by a bat near the start of this campaign tour! I have every intention of participating in the FLAME march and I will deliver remarks at... — Jo Jorgensen (@Jorgensen4POTUS) August 8, 2020

Где именно произошла атака летучей мыши, и куда пришелся укус, кандидат в президенты не объяснила.

История Джоргенсен быстро породила множество шуток и споров. Один из комментаторов назвал политика «Бэтгерл» — «девушкой-летучей мышью». Другой не согласился. По его мнению, стать такой, как Бэтмен, нельзя после укуса летучей мыши, для этого укусить должен радиоактивный паук.

«Я не Бэтмен», — ответила на это кандидат.

Либертарианская партия фактически не претендует на победу в выборах главы США, поскольку почти все избиратели разделены между Демократической и Республиканской партиями. Согласно опросам, либертарианцы могут претендовать примерно на 2% голосов.

Выборы нового главы Белого дома должны пройти в Штатах в ноябре этого года. Действующий президент также принимает участие в борьбе.