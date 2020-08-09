Бывшая жена Меладзе оправдалась за насмешки над «престарелыми Ромео»

Москва, 9 августа. Бывшей супруге эстрадного певца Валерия Меладзе пришлось оправдываться за насмешки над пожилыми мужчинами, которые заводят отношения с молодыми девушками.

Ранее Ирина Меладзе опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором выразила уверенность, что пожилые мужчины заводят отношения с молодыми девушками исключительно ради интимной близости.

«Нет повести печальнее на свете, чем повесть»… о стареющем Ромео… Сколько их бедных вокруг!» — написала экс-супруга Меладзе.

Пользователи Сети выразили уверенность, что публикация Ирины является выпадом в сторону Валерия и Константина Меладзе. Позднее бывшая супруга Валерия Меладзе опубликовала новый пост, в котором попыталась оправдаться. Она поспешила убедить подписчиков, что не имела в виду кого-либо из представителей российского шоу-бизнеса. Она также добавила, что продолжает сохранять дружеские отношения с бывшим мужем, поэтому никогда не позволит себе язвительные замечания в его адрес.

«Не нужно искать в моих постах мстительные мотивы… С Валерием у нас нормальные отношения, куда здоровее чем когда-либо и это ценно для нас обоих. Моя жизнь довольно закрыта, и я не переношу публичные скандалы, поэтому нет потребности сводить счеты на публике», — написала Ирина.

Подписчики с восторгом встретили новый пост бывшей супруги Валерия Меладзе, отметив, что поддерживают ее точку зрения.

«Тяжело быть умной женщиной. Ирина, вы очень достойная и очаровательная», — считает borisblinovv.

«Мне нравится ваш взгляд на жизнь», — признается nataliptica37.

«Вас очень интересно и приятно читать», — делится мнением ashafrunze.

«Очень приятно читать посты умной женщины. Такая уверенность, спокойствие, позитив! Спасибо!» — пишет irina.s_1608.

Ранее Ирина рассказала, как переживала уход певца к другой. Женщина призналась, что ей было тяжело принять реальность, в которой ее мужчина выбрал любовницу.