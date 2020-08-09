Астролог рассказала, какой будет неделя до новолуния

Москва, 9 августа. Астролог Алена Никольская рассказала, что неделя перед новолунием идеально подходит для завершения текущих дел и подведения итогов.

С 10 по 16 августа в небе проявится квадратура Меркурия и Урана, а также квадратура Марса и Плутона. В это время у многих появятся новые интересные идеи и предложения. Никольская предупреждает, что нужно хорошо подумать, прежде чем браться за их воплощение.

«Потому что идей будет много, но не все они рабочие», — пояснила астролог, ее слова передает «Пятый канал».

Никольская предупредила, что такое сочетание планет «сеет опасность». Она попросила россиян быть осторожными и заботиться о своем здоровье.

Специалист также напомнила, что в эту неделю можно отказаться от вечеринок и шумных компаний. Если у вас произойдет конфликт с кем-то из друзей, это может привести к неприятным последствиям.

Однако с 14 по 20 августа положение звезд и планет сулит удачу. Нужно сконцентрироваться на собственных желаниях и достижении цели. Ваши близкие и друзья обязательно окажут вам помощь, пообещала астролог.