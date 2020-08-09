Миро объяснила, почему Барановской важен секс на первом свидании

Москва, 9 августа. Блогер Лена Миро не обошла стороной откровенное заявление, которое сделала телеведущая Юлия Барановская в YouTube-шоу «Конечно, Вася».

«Не важно, когда давать, главное — дать хорошо», — сказала Барановская, обсуждая тему отношений.

Телеведущая призналась, что не видит ничего предосудительного в занятиях любовью на первом свидании. По ее словам, с ней «редко кто до третьего свидания доживает», и, если бы не секс при первой встрече, близости с мужчинами в ее жизни не было бы вообще.

Миро сделала вывод, что Барановская права, и похвалила телеведущую за откровенность.

«То есть, если не дать сразу, то секса у Юльки вообще не будет. И действительно, кто в здравом уме польстится на Барановскую? Второго такого же тупого футболиста найти очень сложно», — написала блогер в «Живом журнале», добавив, что «бросить камень» в телеведущую она не решится.

Комментируя высказывание Барановской, Миро не упустила момента «пройтись» и по другой звезде медийного пространства — модели и жене рэпера Джигана Оксане Самойловой. Недавно она простила мужа после признания в его многочисленных изменах и проблемах с наркотическими веществами, и звездная пара сохранила брак. По словам Миро, лучше придерживаться шокирующей откровенности об интимной жизни, как это делает телеведущая, чем «строить из себя Оксану Самойлову».

«Тем более, мы же все понимаем, что такое самка Джигана, верно?» — едко спрашивает блогер.

Ранее Барановская подробно рассказала, как ее бывший гражданский супруг, футболист Андрей Аршавин неоднократно обманывал ее в отношениях. Барановская и Аршавин были вместе девять лет. В гражданском браке у них появилось трое детей: сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Пара рассталась в 2013 году, вопрос об объеме выплачиваемых алиментов решается в суде до сих пор.