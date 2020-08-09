Клинцевич напомнил США, как развивались события в Южной Осетии в 2008 году

В 2008 году США захотели проверить боевую готовность России, когда по их указанию грузинские войска расстреляли 96 российских миротворцев в Цхинвале. С такой точкой зрения в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей выступил сенатор Франц Клинцевич.

Такой была его реакция на заявление Госдепартамента США о том, что в 2008 году Россия вторглась в Грузию.

«12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии», — сказано в сообщении на официальном аккаунте Госдепа в Twitter.

Вашингтон требует от России вывести войска и выполнить обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 года.

Член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич утверждает, что эти заявления американской стороны связаны с определенной «системой координат» оценки тех событий. По словам политика, она отличается отсутствием здравого смысла.

«Сегодня американцам, с учетом своих координат, выгодно считать, что русские — оккупанты. Хотя на Западе никто не вникает в ситуацию и не пытается разобраться в ней», — заявил Клинцевич.

Член Совфеда сделал экскурс в историю, напомнив о предпосылках возникновения грузино-южноосетинского конфликта. После событий 1991 года, когда был разрушен Советский Союз, Южная Осетия и Абхазия выразили желание выйти из состава Грузии.

«Южная Осетия и Абхазия никогда не были частью Грузии, а вошли в ее состав искусственно. Точно так же, как российские регионы перешли к Украине. Речь идет о Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Это было преступление, навязанном нам и подхваченное Владимиром Ленином. Он заложил мину замедленного действия в Россию. Конечно, в 1991 году она рванула. Национальным элитам дали властные полномочия, чтобы удержать советскую власть. В результате такие действия разрушили великую страну. После 1991 года Абхазия и Южная Осетия ушли от Грузии, абсолютно четко понимая, что не будут в составе республики. Но тогда не хватило духу взять и сделать все так же, как произошло на референдуме в Крыму», — выразил мнение собеседник ФАН.

В 2008 году новым президентом России стал Дмитрий Медведев. Со стороны США было принято решение «проверить боевую готовность России», говорит Клинцевич.

«О том, что это будет (нападение Грузии на Южную Осетию. — Прим. ФАН), мы знали. У нас практически месяц шли учения в Северо-Кавказском военном округе, — рассказывает он. — Как только Воздушно-десантные войска вернулись в боевые порядки, произошел расстрел мирного населения в Цхинвале. В результате трехдневной паузы, во время которой были проведены дипломатические мероприятия, погибло около 96 российских миротворцев. Их расстреляли грузины ракетами, танками и артиллерией. По итогу было принято решение о новом виде боевых действий — «Принуждение к миру». Исходя из некой толерантности, мы не взяли Тбилиси и вообще не стали «забирать» Грузию. Россия только вернула Южной Осетии все захваченные территории и укрепила границу».

Напомним, 8 августа Грузия вторглась на территорию Южной Осетии и Абхазии. Грузинские военные обстреляли из установок залпового огня «Град» Цхинвал, разрушив полгорода. На данный момент между Россией и республиками существуют развитые военные, политические и экономические связи. 26 августа Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Ранее лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что Москва в 2008 году не допустила превращения Закавказья в пороховую бочку.