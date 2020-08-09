Звезда фильмов Феллини отпраздновала столетие и умерла в Риме

Рим, 9 августа. Известная итальянская актриса Франка Валери скончалась на 101 году жизни в Риме. Она была звездой фильмов режиссера Федерико Феллини.

Алма Франка Мария Норса родилась 31 июля 1920 года в Милане, ее отцом был еврей, а мать — итальянка. Она пережила Холокост, потому что не смогла уехать из Италии вместе с отцом и братом.

Ее актерская карьера началась в 1949 году, когда Франке исполнилось 29 лет. Она взяла псевдоним Франка Валери в честь популярного в то время европейского поэта Поля Валери.

Самой заметной из ее работ была роль в фильме Феллини «Огни варьете». Актриса снималась в кино и играла в театре до самой старости.

В этом году она получила премию «Давид ди Донателло» за вклад в киноискусство Италии. У Франки Валери осталась дочь — певица Стефания Бонфадели от брака с Витторио Каприоли.