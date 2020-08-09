Добровинский пообещал «значимое событие» в предстоящем процессе с Ефремовым

Москва, 9 августа. Во вторник, 11 августа, на судебном заседании по делу Михаила Ефремова состоится «значимое событие». Об этом заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Вы все услышите во вторник, потому что во вторник произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно», — пообещал он в интервью «Газете.ru».

Защитник также напомнил, что никогда не утверждал, что актеру вынесут обвинительный приговор.

«Как минимум не имею на это права. Тем не менее я выполняю волю своих доверителей, и мы идем к тому, чтобы доказать его вину. А будет обвинительный приговор или нет, мы увидим еще нескоро», — пояснил адвокат.

На вопрос о том, может ли защита подсудимого повлиять на экспертизу и есть ли риски, способные обернуть судебный процесс не в пользу потерпевшей стороны, Добровинский ответил утвердительно. Но вместе с тем он уточнил, что на его стороне уже есть свидетели, которые сказали то, что его «устроило». Еще одного важного события в этом резонансном деле нужно ожидать на следующей неделе.

Во вторник состоится новый процесс по делу о ДТП со смертельным исходом, которое произошло из-за нетрезвого Ефремова. На первом слушании по существу в Пресненском суде Москвы актер с трудом узнал себя на видео с места трагедии и не признал своей вины в аварии. Он заявил, что «не помнит», что произошло вечером 8 июня.

Добровинский отметил, что отказ заслуженного артиста РФ узнать себя на кадрах никак не повлияет на установление истины.