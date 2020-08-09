Российская подлодка «Варшавянка» в Средиземноморье напугала военных НАТО

Москва, 9 августа. Военные НАТО не смогли обнаружить российскую подводную лодку «Варшавянка» водах Восточного Средиземноморья. Экипаж российской подлодки, выполнили ряд маневров, которые не на шутку встревожили военных экспертов НАТО.

Американские военные уже давно пытаются следить за деятельностью Вооруженных сил РФ в Сирии, но часто подобные операции НАТО заканчиваются безрезультатно. Не так давно противолодочный самолет ВВС США Р-8А «Посейдон» проводил облет российских военных баз в Сирийской Арабской Республике. Военные НАТО обнаружили, что в сирийском порту «Тартус» нет на месте подводной лодки проекта «Варшавянка».

Командование НАТО встревожил неожиданный выход российской субмарины в акваторию Средиземного моря. Было принято решение отыскать подлодку ВМФ России любыми возможными способами. В небо было поднято три «Посейдона», которые должны были обнаружить подлодку, но планам военных НАТО не суждено было сбыться.

По данным онлайн-портала мониторинга регионального и глобального воздушного трафика PlaneRadar, самолеты НАТО безрезультатно пытались найти российскую подводную лодку, получившую название «черная дыра». Воздушные суда, которые по мнению американских специалистов, оснащены «самыми современными в мире» комплексами обнаружения, так и не смогли заметить боевую подлодку ВМФ РФ, передает «Царьград».

Стоит отметить, что подводные лодки проекта «Варшавянка» отличаются своей уникальной конструкцией, которая позволяет им выполнять боевые операции под водой практически бесшумно. Уровень громкости субмарины не превышает 30-35 дБ. Ранее информационный портал Sohu рассказал о российской подводной лодке с «секретным» вооружением, которая напугала авианесущую группу США во главе с авианосцев «Дуайтом Эйзенхауэром».