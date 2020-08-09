Обещанное автомобилистам России изменение поставлено под вопрос

Москва, 9 августа. Страховые компании не смогут ввести в действие новые тарифы ОСАГО, так как базы ГИБДД им недоступны. Об этом сообщил председатель комитета по защите прав автовладельцев Кирилл Форманчук.

Ura.ru пишет, что новые правила расчета стоимости ОСАГО начнут действовать в конце августа. Границы новой стоимости станут шире на 30%. Минимальная ставка будет составлять 2471 рубль, а максимальная — 5436 рублей. Кроме того, для водителей будут разработаны индивидуальные тарифы, исходя из нарушений ПДД.

Эксперт уверен — чтобы нововведение вступило в силу, страховым компаниям необходимо получить интеграцию с базами ГИБДД.

«Пока нет механизма, согласно которому страховые компании будут получать информацию о нарушениях ПДД. Доступа к этим данным нет. Сомневаюсь, что в ближайшее время это как-то в автоматическом режиме произойдет», — рассказал Форманчук.

По словам эксперта, автовладельцы получат только один из трех возможных сценариев развития действий.

«Может, оставят старые цены или будут вводить изменения поэтапно. Может, сразу выставят всем максимальный тариф», — рассказал Форманчук.

Эксперт полагает, что после автоматического присвоения максимального тарифа автомобилист должен будет сам доказывать необходимость его понижения.

Ранее стало известно о вступлении в силу нового стандарта автомобильных номеров. МВД РФ объяснило, что автовладельцам не придется в обязательном порядке менять автомобильные номера после вступления в силу нового национального стандарта. Также с 2022 года российские автовладельцы смогут резервировать, приобретать и передавать по наследству «красивые» номера, в которых повторяются цифры и буквы.

Также владельцы транспортных средств опасаются возможного скорого подорожания ремонта из-за запрета использовать подержанные запчасти.