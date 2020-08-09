Зеленский пообещал крымским татарам особый статус

Киев, 9 августа. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал закрепить особый статус за коренными народами, это коснется в том числе крымских татар. Об этом говорится в Telegram-канале президентской канцелярии.

«На Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымскотатарского народа как коренного, подчеркивает президент Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.

Глава украинского государства сообщил, что законодательное определение особого статуса крымско-татарского народа приобрело актуальность после воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, Крым стал частью России по итогам референдума 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина решение крымчан не признает и по-прежнему называет полуостров «своим». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.