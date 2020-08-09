Белорусская оппозиция обнародовала план «майдана» в случае победы Лукашенко

Минск, 9 августа. Белорусская оппозиция готовит «майдан» на случай победы Александра Лукашенко на президентских выборах. В Telegram-канале NEXTA Live, принадлежащем белорусскому журналисту Степану Путило, опубликован план организации «майдана».

Так называемый «план Б» будет запущен, если действующий Александр Лукашенко будет объявлен победителем на выборах президента Белоруссии.

План предполагает организацию общенациональной забастовки на всех государственных предприятиях Белоруссии. Организаторы забастовки призывают требовать проведения «новых и честных» выборов. По мнению авторов плана, руководство белорусских предприятий «не сможет уволить всех», а «сотрудники милиции не рискнут вступать в противостояние с настоящими заводскими мужиками».

Организаторы белорусского «майдана» призывают жителей городов устраивать митинги у районных администраций. При этом они не рекомендуют осуществлять силовой захват органов власти, призывая ограничиться их блокированием. Задержания и разгон митингующих сотрудниками белорусских правоохранительных органов «станут точкой невозврата», после чего участникам протестных акций следует приступить к блокированию дорог.

Авторы плана также призывают своих сторонников в регионах требовать у глав местных исполкомов присоединиться к протестующим. Кроме того, в Telegram-канале Путило опубликована «памятка для протестующих», в которой рассказывается, как действовать при столкновениях с милицией. В инструкции подробно изложен план построения боевых порядков, а также приемы «ответного насилия».

Напомним, 9 августа в Белоруссии проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют нынешний президент Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, экс-депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и глава партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.