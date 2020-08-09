Блогер Стужук не дает бывшему мужу видеться с детьми

Севастополь, 9 августа. Популярный блогер-миллионник София Стужук оказалась в центре очередного скандала, связанного с ее бывшим супругом Дмитрием.

После развода пара полностью перестала поддерживать отношения, София не дает бывшему мужу видеться с детьми. Дмитрий рассказал подписчикам, что экс-супруга не отвечает на телефонные звонки и сообщения.

Он пожаловался на поведение Софии. По словам Дмитрия, она возила их старшую дочь в поликлинику, но не разрешила встретиться с девочкой.

«Соня меня не предупредила о том, когда это будет, не сказала, в какой клинике дочь, не пускала меня к детям и после клиники», – заметил Дмитрий.

Дмитрий заметил, что «благоверная» занесла номер его телефона в черный список. Он заверил, что очень любит своих детей.

«Я потрясен и возмущен! Я хотел был рядом с дочерью, но Соня этому препятствовала. У меня нет слов! В критических ситуациях люди проявляют свою сущность!» – резюмировал блогер.

София Стужук гневно отреагировала на заявления бывшего мужа. Инста-мама раскритиковала пост Дмитрия, заявив, что тот спросил о дочери после того, как подписчики начали задавать вопросы о ней.

«Имидж задели. Ок, хочешь войну? Будет тебе!» – пообещала София.

Напомним, что Дмитрий и София приняли решение о разводе еще весной 2020 года. Девушка заявила, что ее муж постоянно оскорбляет и унижает, из-за чего пара решила расстаться.

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