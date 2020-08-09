Гутенев оценил разработку ЕС механизма борьбы с санкциями против СП-2

Москва, 9 августа. Евросоюз разрабатывает механизм противодействия санкциям третьих стран, в том числе направленным против проекта «Северный поток — 2». Депутат Владимир Гутенев считает, что этот вопрос уже давно назрел.

Парламентарий отметил, что разработка механизма борьбы с санкциями — «давно перезревший вопрос», к которому в Брюсселе боялись подступиться, так как «страх за личную карьеру превышал чувство ответственности как чиновников».

«Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идет о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США. Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок. Я думаю, что ее очень активно поддержит старая, экономически сильная Европа», — пояснил член Государственной думы России в беседе с RT.

Он считает, что консолидация экономических и политических интересов Европы косвенно послужит восстановлению международного права. Кроме того, это поможет реализации чисто экономических проектов между Россией и европейскими государствами.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что Европейская комиссия работает над механизмом борьбы с санкциями третьих стран. Он добавил, что позиция организации была озвучена верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, который назвал рестрикции США против «Северного потока — 2» противоречащими международному праву.