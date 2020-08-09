Юшков объяснил, как ЕС хочет защититься от американских санкций против СП-2

Газопровод «Северный поток — 2» должны достроить к концу 2020 года, и потом его будут вводить эксплуатацию. На этом этапе европейцам нужно будет защитить себя от санкций США. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Таким образом он прокомментировал разработку Евросоюзом механизма противодействия санкциям других стран, включая ограничительные меры США против проекта газопровода «Северный поток — 2». По словам посла ЕС в России Маркуса Эдерера, политика объединения должна «определяться в Европе, а не третьими странами».

Как пояснил дипломат, сейчас Европейская комиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС».

«Оно (коммюнике. — Прим. ФАН) заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран», — рассказал Эдерер.

Он уточнил, что единая позиция Евросоюза была сформулирована верховным представителем ЕС Жозепом Боррелем, который упрекнул в США в нарушении международного права из-за санкций против «Северного потока — 2».

Аналитик Игорь Юшков считает, что это позитивный документ. Если коммюнике будет работать, то оно поможет «Северному потоку — 2» защититься от санкций США на стадии выдачи разрешений на ввод в эксплуатацию и сертификацию.

«Северный поток — 2» достроят до Нового года, а вводить в эксплуатацию газопровод будут в первом квартале 2021 года. Позже начнется стадия сертификации газопровода, а именно после окончания самого строительства «Северного потока — 2». При этом выдавать разрешения для него будут именно европейские структуры. На этой стадии европейцам нужно защитить самих себя. Этот механизм Евросоюз, по сути, разрабатывает для себя. «Газпром» готов к тому, что его компании попадут под санкции. Его структуры вряд ли смогут воспользоваться документом», — пояснил Юшков в комментарии ФАН.

В случае отсутствия такого документа, по мнению эксперта, у Европейского союза могут возникнуть проблемы.

«Европейцам придется выбирать, выполнять свои законы или американские санкции. Допустим, «Газпром» достроил трубу и дает документы о вводе в эксплуатацию. Если все документы верные и правильные, то ему обязаны выдать разрешение. Если европейцы сделают это, то они попадут под санкции США», — сказал он.

Однако Юшков замечает, что возникает другая проблема. Данным коммюнике удастся защитить лишь европейские государственные органы, а с бизнесом все сложнее.

«Мы видели, что европейцы разработали подобный механизм ухода из-под санкций в ситуации с Ираном. Тогда США вышли из всестороннего соглашения по ядерной программе, и европейский бизнес не стал с Ираном вести каких-либо дел. Поэтому вопрос состоит в том, заработает ли этот механизм, или европейцы будут бояться его использовать. Бизнес не особо верит в него», — добавил собеседник ФАН.

Ранее глава комитета немецкого парламента по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что угрозы США немецкому порту из-за «Северного потока — 2» требуют жестких ответных мер со стороны правительства Германии.

Напомним, «Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. На текущем этапе необходимо проложить 150 км трубопровода, 30 км которого приходится на Германию, а остальные 120 км — в водах Дании. Компания Nord Stream 2 AG 4 августа получила разрешение от властей скандинавской страны на завершение строительства газопровода.