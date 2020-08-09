Россияне назвали главные минусы отдыха в Крыму и Сочи

Москва, 9 августа. Нарушение социальной дистанции, отсутствие средств индивидуальной защиты и плохая уборка номеров попали в топ главных недостатков отдыха на отечественных курортах во время пандемии.

В этом году планы граждан РФ отправиться в заграничный отпуск нарушил коронавирус, поэтому Сочи и Крым превратились в самые что ни на есть туристические Мекки. Чтобы получить обратную связь от отдыхающих и выяснить, какие у них есть нарекания к организации работы курортов, была организована специальная горячая линия.

По словам ее инициатора, первого вице-президента Российского фонда мира (РФМ) Елены Суторминой, 60% россиян пожаловались на нарушение безопасной социальной дистанции на пляжах и разных развлекательных объектах. Неудовольствие туристов вызвали и большие очереди, в частности на канатной дороге в Красной Поляне.

Были и те, кто пожаловался на сотрудников гостиниц и точек общепита, которые не носят маски и перчатки на работе. Кому-то не хватило санитайзеров. Поступали жалобы и на плохую уборку в номерах, постоянный шум, грубость работников и нехватку необходимых предметов.

Сутормина уточнила, что наибольшая часть обращений на горячую линию поступала от путешественников, отдыхавших в Краснодарском крае и Крыму, пишет газета «Известия».

Ранее специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос среди российских туристов, выяснив, что наши сограждане так соскучились по заграничным поездкам, что даже готовы сидеть две недели на карантине после возвращения из путешествия, лишь бы только куда-нибудь улететь.