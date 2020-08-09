Валерия с Пригожиным похвастались бесплатным нарзаном на Кавказе

Москва, 9 августа. Певица Валерия и ее супруг Иосиф Пригожин решили отдохнуть на Северном Кавказе. Продюсер опубликовал в Instagram фото с курорта.

Звездная чета выбрала не Крым и не Краснодарский край. Видимо, их не привлекают Черное и Азовское моря. Им захотелось ощутить чудесный климат Северного Кавказа, который славится минеральными водами.

Пригожин показал, как они с Валерией отведали целебный напиток.

«Пришли нарзана попить. Совершенно бесплатно, заметьте! Красота! Ваше здоровье!» — с восторгом похвасталась Валерия.

Поклонники начали шутить, что злые подписчики припомнят Валерии и Пригожину историю с «обедневшими» звездами шоу-бизнеса.

«Водичку пьем за милых дам», — пошутил поклонник. «Я сначала подумала, что «беленькую» предлагаешь выпить», — с юмором отреагировала другая подписчица. «Она противная (водица), ее разбавлять надо и газики тоже смягчают вкус. А этим лишь бы халява», — едко заметила другая пользовательница.

Ранее Пригожин заявил, что ежемесячно тратит до двух миллионов рублей. Он считает, что артисты не могут прожить на 50 тысяч в месяц.