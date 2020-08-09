Правительство РФ одобрило специальные выплаты медработникам

Москва, 9 августа. Российские врачи и иные работники, которые оказывают медицинскую помощь гражданам с коронавирусом, получат выплаты за выполнение особо важных работ. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Кабмин одобрил выделение средств на эти цели.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Специалисты получат выплаты в соответствии с занимаемой должностью. Отмечается, что принятие проекта позволит повысить качество медпомощи и снизить риски распространения COVID-19.

Правительство также утвердило выделение средств медработникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Такие выплаты получат те, кто помогает пациентам с коронавирусом и лицам из групп риска заражения инфекцией.

В августе медицинским работникам, задействованным в помощи больным с COVID-19, полагаются доплаты, утвержденные президентом РФ Владимиром Путиным в апреле.

Глава государства ранее напомнил, что для врачей сумма составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи — 50 тысяч рублей, а для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестер и водителей машин скорой помощи — 25 тысяч рублей. Эти доплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому медики должны получить указанные суммы в полном объеме.