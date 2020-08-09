Симоньян дала совет возбуждающимся от протестов в Белоруссии

Москва, 9 августа. Журналистка телеканала «Дождь» Анна Монгайт заявила, что в протестах в Белоруссии есть сексуальная энергия. Минск, по мнению девушки, теперь напоминает Киев, и она хочет его посетить. Этот пассаж удивил главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян.

В ответ на пост Монгайт она дала совет всем возбуждающимся от протестов в Белоруссии. По ее мнению, с таким острым вопросом журналистке «Дождя» стоит обращаться к своему супругу или к кому-то еще. Если такой вариант не сработает, то, безусловно, останется только выходить на улицы.

«За сексуальной энергией лучше ходить в постель к мужу. Если там не очень, можно порыться в записной книжке. Если не светит ни там, ни там — остается только Майдан, конечно», — с иронией написала Симоньян в своем Telegram-канале.

В посте, который насмешил главреда RT, Монгайт призналась, что в последнее время ее отношение к Белоруссии изменилось. По мнению журналистки, после выборов президента в республике возможны события, напоминающие украинские.

«Энергия изменений невероятно сексуальна», — добавила она.

В субботу в Белоруссии проходят выборы президента республики. На пост главы государства баллотируются действующий лидер страны Александр Лукашенко, сопредседатель объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, глава белорусской социал-демократической партии БСДГ Сергей Черчень, бывший депутат Анна Канопацкая и Светлана Тихановская. По последним данным ЦИК Белоруссии, на выборах проголосовали уже более 54% избирателей.