Подруга Дайнеко раскрыла главную тайну певицы

Москва, 9 августа. Известная российская певица Виктория Дайнеко обратилась к нумерологу, чтобы лучше узнать себя. Специалист оказалась ее подругой, она раскрыла главную тайну артистки.

Оказалось, что Дайнеко слишком самостоятельная, это качество мешает ей найти спутника жизни и стать счастливой.

«Эта самостоятельность мешает тебе быть альфа-самкой и довериться мужскому сильному плечу», — заявила подруга.

Артистку такой вывод рассмешил. Она считает, что подруга ее слишком хорошо знает. Однако Дайнеко не одинока — недавно она опубликовала фото в обнимку с дизайнером Оскаром Ренкелем.

Фанаты считают, что светловолосый красавец теперь в отношениях с певицей. Он живет и работает в Нью-Йорке, по данным СМИ, ему около 35 лет.

Ренкель уже мелькал на российском телевидении в нескольких проектах. Но поклонники предположили, что с Дайнеко он делает какой-то совместный проект.

Ранее сообщалось, что Дайнеко опубликовала фотографию в чулках и без нижнего белья. Певица обычно носит скромные платья и не эпатирует публику сексуальными нарядами. Поэтому новое фото взбудоражило поклонников.