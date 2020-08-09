Лукашенко обещает «нормальные отношения» с Россией после выборов

Минск, 9 августа. Александр Лукашенко сделал объявление о том, что в случае его победы на выборах отношения с Россией будут стабильно положительными. Об этом он заявил журналистом на избирательном участке, где отдал свой голос на выборах.

«Строиться отношения будут нормально. Вы это, наверное, заметили из сухого сообщения пресс-служб по итогам разговора президентов Белоруссии и России. Да, я упрекнул Россию, что она перешла с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом РФ: «Мы будем строить с вами братские отношения», — сообщил Лукашенко.

Действующий президент также подчеркнул, что всегда открыт для близких отношений с Москвой.

Напомним, что в воскресенье, 9 августа, в Белоруссии проходит основной день голосования на президентских выборах. Лидер Александр Лукашенко прибыл на избирательный участок по месту прописки под звуки гармони и перед тем, как отдать голос, пообщался с журналистами и несколькими присутствующими избирателями. Он управляет страной с 1994 года и на нынешних выборах баллотировался на пост президента в шестой раз. На высший государственный пост также претендуют Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Также сообщается, что в день выборов в Белоруссии наблюдаются проблемы с Интернетом. Сбои в работе Сети начались около 9.00, резко упала скорость. С перебоями работают мессенджер Telegram и видеохостинг Youtube. На неполадки жалуются жители не только Минска, но и Гомеля, Витебска, и некоторых других городов. При этом пользователи отметили, что неполадки с Интернетом возникают только у местных провайдеров. Если пользоваться услугами российский операторов, то «проблемные» сайты и мессенджеры открываются. Власти Белоруссии пока никак не прокомментировали эту проблему.