Власти Ливана прекратили поиски выживших после взрыва в Бейруте

Бейрут, 9 августа. Минобороны Ливана официально заявило, что больше не надеется найти выживших после взрыва в Бейруте, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В настоящее время в городе прекращены поисково-спасательные работы, но разбор завалов продолжается, пишет РИА Новости.

Напомним, в ликвидации последствий взрыва участвуют российские спасатели. Кроме того, в городе развернут госпиталь МЧС РФ. В первый же день работы специалисты оказали помощь 17 пострадавшим. Ранения после мощного взрыва получили более 6 тыс. человек. Местные больницы просто не справляются с нагрузкой.

ЧП произошло вечером 4 августа в районе морского порта Бейрута, недалеко от базы ВМС Ливана. Взрывная волна огромной силы уничтожила почти половину столицы Ливана. Местные власти сообщили, что причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Она была конфискована таможенными службами еще в 2014 году и все это время хранилась на складе. Жертвами взрыва стали 158 человек.